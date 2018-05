Opnieuw zeven havenindringers voor rechter 04 mei 2018

02u33 0

In de Brugse rechtbank zijn opnieuw zeven transmigranten verschenen, omdat ze de haven van Zeebrugge binnendrongen in de hoop om in Groot-Brittannië te geraken. De vluchtelingen riskeren zes maanden cel. "Mijn cliënt was zoals zovelen op zoek naar een betere toekomst", pleitte de advocaat van een Algerijn. "Hij is al drie jaar aan het rondzwerven, terwijl z'n broer al in Engeland zit. Ik vraag een milde straf. De gevangenis is niet de juiste plaats voor deze mensen." De rechtbank doet op 16 mei uitspraak in de zaak. Een andere havenindringer werd woensdag al veroordeeld tot zes maanden cel en 800 euro boete voor gelijkaardige feiten. (SDVO)