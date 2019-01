Opnieuw vier arrestaties in haven van Zeebrugge Jelle Houwen

08 januari 2019

21u56 0 Brugge De grenscontroles in de haven van Zeebrugge blijven scherp uitgevoerd worden en tot resultaten leidden.

Dat bleek eens te meer afgelopen weekend toen twee verdachte wagens onderschept werden. Zaterdag probeerde een Roemeens koppel in een Moldavisch voertuig in te schepen in de Pride of Bruges, maar ze werden gevat toen zij samen met hun zevenjarig dochtertje een Albanees met valse papieren naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te brengen. Zondagnamiddag bood zich dan weer een voertuig aan met Slovaakse nummerplaten voor inscheping in de Pride of York, waarin vier personen aanwezig waren. Op het eerste zicht betroffen het opnieuw allemaal Italianen, maar door een eerste grondig nazicht door het veiligheidspersoneel, gevolgd door een grondige controle door de Scheepvaartpolitie van Zeebrugge, bleken twee personen in wezen Albanezen te zijn die gebruik maakten van valse documenten. Het Italiaanse koppel, een man van 59 jaar en vrouw van 53 jaar, werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De twee Albanezen werden ook aangehouden, voor het gebruik van de valse documenten.