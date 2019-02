Opnieuw vechtende jeugdbendes aan Brugs station: politie houdt extra toezicht Mathias Mariën

27 februari 2019

12u34 0 Brugge Aan het station van Brugge zijn de voorbije dagen opnieuw problemen met groepjes jongeren die met elkaar op de vuist gaan. De politie kwam dinsdagavond nog tussenbeide en nam acht jongeren mee naar het bureau om af te koelen. “Naar de aanleiding van de vechtpartijen blijft het voorlopig gissen", klinkt het. De politie houdt wel een extra oogje in het zeil om nieuwe confrontaties te vermijden.

Zowel afgelopen vrijdag als dinsdagavond gingen twee groepen jongeren met elkaar op de vuist aan het Stationsplein. Waarom ze dat doen of wie de aanstoker is, blijft vooralsnog onduidelijk. Gewonden vielen er nog niet, maar de politie wil wel alle risico’s vermijden en gaat extra toezicht houden. Dinsdagavond moesten ze nog twee groepen uit elkaar halen en werden uiteindelijk acht jongeren meegenomen om af te koelen. Ze waren allen minderjarig en werden niet verhoord, waardoor de aanleiding voor de vechtpartijen onduidelijk blijft.

Toezicht

Het is niet de eerste keer dat groepjes jongeren afspreken aan het station om te vechten. Het bekendste voorbeeld in het verleden waren de Zehbi’s. Zowel het stadsbestuur als de verschillende scholengroepen zaten daarna samen om enkele maatregelen te nemen om jeugdbendes tegen te gaan. Vechtpartijen daarmee helemaal uitsluiten is helaas geen optie. Dat bewijzen de nieuwe problemen. Al zou het voorlopig wel binnen de perken blijven. De politie wil echter kordaat optreden en houdt daarom een extra oogje in het zeil.