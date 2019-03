Opnieuw drie nieuwe zaken tegen transmigranten die havengebied binnendrongen: twaalf anderen krijgen tot tien maanden cel Siebe De Voogt

22 maart 2019

14u08 0 Brugge In de correctionele rechtbank van Brugge zijn vrijdagmorgen opnieuw drie transmigranten voorgekomen die opgepakt werden in het havengebied. Zij riskeren zes maanden cel. Twaalf anderen kregen voor dezelfde feiten celstraffen tussen zes en tien maanden opgelegd.

Een Ethiopiër kreeg met tien maanden gevangenis de zwaarste straf opgelegd. Hij werd op 4 januari geklist in de haven van Zeebrugge, terwijl hij een maand eerder al veroordeeld was voor die feiten. Een 37-jarige Palestijn moet negen maanden naar de cel voor dezelfde feiten. Hij lukte in 2017 de oversteek naar Groot-Brittannië, maar keerde nadien terug om in een Brussels restaurant in het zwart te gaan werken. De man werd op 3 februari opnieuw geklist in de haven. Het was al de vijftiende keer dat de transmigrant werd opgepakt. Vrijdagmorgen kregen nog tien anderen celstraffen tussen zes en negen maanden opgelegd. Voor drie andere transmigranten die vorige maand werden gearresteerd in het havengebied, vordert het openbaar ministerie zes maanden gevangenisstraf. In die zaken doet de rechtbank uitspraak op 12 april.