Opmerkelijk: dan toch verkiesbare plaats voor Mercedes Van Volcem Bart Huysentruyt

02 maart 2019

16u51 0 Brugge Vlaams parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem (46) krijgt alsnog een verkiesbare plaats op de kieslijsten voor Open Vld. Vrijdag weigerde ze nog de lijstduwersplaats. Nu wordt ze derde op de Vlaamse lijst.

In Staden heeft Open Vld West-Vlaanderen zaterdag de kieslijsten voor de Vlaamse en federale verkiezingen volledig voorgesteld. Francesco Vanderjeugd, de burgemeester van Staden, speelde een cruciale rol. Hij kreeg oorspronkelijk de derde plaats voor het Vlaams parlement toebedeeld, maar stond die af aan Van Volcem. “Dat lijkt misschien eigenaardig, maar ik wil deze Brugse dame haar ambitie niet ontzeggen”, zegt Vanderjeugd. “Het was mijn eigen voorstel om die plaats aan te bieden. Dus niet op vraag van de partij, noch op vraag van Mercedes zelf.”

Van Volcem reageert opgelucht: “Het geeft een fijn gevoel als je collega’s en het bestuur je werk waarderen en voor je opkomen. Francesco is voor mij vandaag dé nummer één van West-Vlaanderen. Dit is een groot gebaar.”

Open Vld heeft de ambitie om vier zetels in het Vlaams parlement te behalen. Momenteel heeft de partij er nog 3, maar Franscesco Vanderjeugd wil gaan voor een vierde. De Vlaamse lijst wordt aangevoerd door Bart Tommelein, gevolgd door Emmily Talpe en Mercedes Van Volcem. Burgemeester Marc Doutreluingne van Zwevegem is lijstduwer. Op de federale lijst is Vincent Van Quickenborne de lijsttrekker voor Kathleen Verhelst uit Loppem en Lieven Cobbaert uit Ichtegem. Kamerlid Sandrine De Crom uit Brugge is lijstduwer.