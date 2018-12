Opluchting in Lissewege: geen wapenhandel in dorpskern Mathias Mariën

14 december 2018

21u08 0

Er komt dan toch geen wapenhandel in het centrum van Lissewege-dorp. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé stelde zijn vetto en weigert een vergunning aan het bedrijf te geven. Het bedrijf ‘snipergradesystems .eu’ had in mei bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend om op korte termijn in de Stationsstraat een wapenhandel te beginnen. Die zou in de gebouwen van de voormalige KBC-bank komen die al een hele tijd leeg staan. De inwoners konden daar niet mee leven en startten een petitie. “Het is een aanvraag waar we helemaal niet mee akkoord gaan”, vertelden de initiatiefnemers, sp.a-raadslid Mathijs Goderis en Kelly Boussemaere, destijds aan deze krant. “We stellen ons ernstige vragen bij de veiligheid.” Veel daarvan had te maken met het feit dat in de wapenhandel vuurwapens en munitie verkocht én gestockeerd zouden worden. “Handel van wapens in een dorpskern als Lissewege? Dat kan echt niet”, aldus Mathijs en Kelly. Nu krijgen ze dus tot hun grote opluchting gelijk en komt de handel er definitief niet. De zaakvoerder van het bedrijf laat de weigering alvast niet aan zijn hart komen en stelt dat hij de procedure zélf heeft stopgezet. Volgens hem zou het overigens nooit de bedoeling zijn geweest om effectief wapens en munitie te verkopen.