Oplichtster riskeert twee jaar cel KIMBERLY C. (28) BOOD NIET-BESTAANDE IPHONES EN TICKETS AAN MATHIAS MARIËN

15 november 2018

02u25 0 Brugge Een 28-jarige vrouw uit Brugge riskeert een effectieve celstraf van twee jaar voor oplichting via internet. Op tweedehandssites bood Kimberly C. producten aan die in werkelijkheid niet bestonden. Enkele voorbeelden zijn tickets voor Disneyland, voetbaltickets, cosmetica en iPhone's. "De vrouw is een onverbeterlijke oplichtster. In het verleden werd ze al tot tweemaal toe veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Toch zette ze haar praktijken gewoon verder", sprak de procureur streng.

Zestien slachtoffers stelden zich in de rechtbank van Brugge burgerlijke partij tegen Kimberly C. (28). Stuk voor stuk werden ze tussen 2015 en midden 2017 geconfronteerd met de sluwe werkwijze van de Brugse. Op tweedehandssites bood Kimberly onder andere tickets voor Disneyland, voetbaltickets, iPhone's en cosmetica aan tegen voordelige prijzen. In werkelijkheid probeerde ze de kopers echter op te lichten. Hoe ze dat deed? Ze gaf zich uit onder een valse naam én liet de betalingen uitvoeren op rekeningen van nietsvermoedende kennissen. Eenmaal het afgesproken bedrag was gestort, leek ze van de aardbol verdwenen. Om het geld effectief in handen te krijgen, maakte ze haar kennissen blaasjes wijs om het bedrag cash af te halen. Zij werden in de loop van het onderzoek ondervraagd, maar gaan vrijuit. Haar naam en werkwijze deed al snel de ronde op sociale media, maar zelfs dat kon haar niet stoppen.





Volgens de procureur was het voor de slachtoffers bijna onbegonnen werk om Kimberly te confronteren met haar bedrog. Uiteindelijk kon de politie haar toch vatten en op de rooster leggen. "Mijn cliënte betwist de feiten niet", zegt haar advocaat Bart Bleyaert. Opvallend genoeg is C. alles behalve aan haar proefstuk toe. Sterker: in 2014 én 2015 werd ze al veroordeeld voor gelijkaardige feiten van oplichting. "De vrouw is een onverbeterlijke oplichtster. Ze zette haar praktijken ondanks haar eerdere straffen gewoon verder. Ik vorder dan ook een effectieve celstraf van twee jaar", sprak de procureur.





Enkelband

Dat de oplichting bijna ziekelijk is, bewijst de enkelband die de vrouw momenteel draagt. Nog vóór haar vorige straf eind 2015 was uitgesproken, lichtte Kimberly al opnieuw mensen op. Pas midden 2017 kon ze na tal van klachten gestopt én gevat worden. Omdat ze haar opgelegde voorwaarden schond, staat ze sinds enkele maanden onder elektronisch toezicht. "Voor haar is dat al een enorm zware straf", zegt meester Bart Bleyaert. Hij vroeg aan de rechtbank om géén effectieve celstraf op te leggen. "Binnen de gevangenismuren kan ze geen werk zoeken om haar slachtoffers te vergoeden", klonk het.





Het vermoeden bestaat dat de zestien slachtoffers, uit alle uithoeken van West-Vlaanderen, slechts het topje van de ijsberg zijn en er veel meer mensen het slachtoffer werden van de Brugse. Kimberly zelf betuigde in de rechtbank haar spijt. "Het was sterker dan mezelf. Nu heb ik geen gsm en computer meer. Ik ben gestopt. Al snap ik maar al te goed dat het moeilijk is om mij te geloven", aldus de vrouw. De rechtbank doet op 12 december uitspraak.