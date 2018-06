Oplichters hacken e-mail schepen Franky Demon 02 juni 2018

02u47 0

Het mailaccount van schepen Franky Demon (CD&V) is gehackt. Heel wat mensen kregen gisterochtend een mailtje met de melding dat Demon op reis was in Turkije en dat dieven daar aan de haal waren gegaan met zijn aktetas. Daarin zouden heel wat belangrijke spullen zitten zoals zijn gsm, laptop en portefeuille. 'De ambassade wil mij graag helpen door me te laten vliegen zonder passport (sic) op voorwaarde dat mijn hotel- en vliegtickets betaald worden', staat er te lezen. 'Helaas heb ik geen toegang tot mijn rekeningen zonder mijn credit card en heeft de bank tijd nodig om een nieuwe kaart aan te maken.' Daarop stellen de hackers - in naam van Demon - voor gegevens te sturen om geld te storten.





"Voor de duidelijkheid: die mail komt dus niet van mij", reageert Franky Demon. "Het is al de tweede keer dat ik het slachtoffer word van hacking. Ik heb al het nodige gedaan om het account af te sluiten. Mensen mogen dus in geen geval ingaan op dat bericht." Demon overweegt nog klacht in te dienen bij de politie. (MMB)