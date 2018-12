Oplichter die 9 jaar kreeg voor bedotten van vrouwen: “ik zal het niet meer doen” Irfan O. hoopt celstraf van 9 jaar fel te verminderen Jelle Houwen

11 december 2018

13u28 0 Brugge “Ik weet niet waarom ik het deed, maar ik weet wel dat ik het niet meer zal doen. Én dat ik wil werken om de slachtoffers te betalen. Het zal niet meer gebeuren.” De 36-jarige Irfan O., een man van Turkse afkomst, probeerde de rechter ervan te overtuigen dat hij enigszins spijt heeft, nadat hij jarenlang in totaal 35 zwakbegaafde vrouwen oplichtte. Hij probeert vooral iets van zijn 9 jaren celstraf af te peuteren.

De antwoorden waaróm hij het deed, neen, die gaf O. de rechter niet. Het woordje spijt kwam ook niet over zijn lippen. Wél de belofte ‘dat hij het nooit meer zal doen’, al lijkt dat vooral om iets af te doen van de 9 jaar cel die hij in totaal kreeg. In maart 2017 kreeg de man voor 25 feiten al eens 4 jaar cel. Er werd toen geen onmiddellijke aanhouding bevolen en O. verdween onder de radar. Daarna ging hij gewoon vrolijk door, en maakte nog eens minstens 10 slachtoffers. Op Facebook gebruikte hij de schuilnaam ‘Jonas Bruine.’ Daarvoor kreeg hij bij verstek op 9 oktober nóg eens 5 jaar cel extra. Pas in november werd hij opgepakt, in Oostende. “En wéér was je bezig met een vrouw aan het oplichten via Facebook. Het was hoog tijd dat je gearresteerd werd, je deed gewoon verder!”, sneerde de rechter hem toe.

“Wil het goedmaken”

Sinds halfweg november sinds Irfan O. in de cel, waar hij meteen verzet aantekende tegen zijn straf. De eerste 4 jaar die hij kreeg zijn definitief, maar hij hoopt om die extra 5 jaar cel drastisch te verminderen. “We hopen vooral op een redelijke strafmaat, want 4 jaar alleen al is natuurlijk niet niks”, sprak zijn advocaat Mieke Byttebier. “We vragen dan ook de opslorping van straf bij die eerste 4 jaar. De man heeft geluk en ongeluk gehad bij een hiaat in het systeem: hij moest in 2017 weliswaar niet meteen naar de cel toen, maar dat zorgde er ook voor dat hij gewoon verder gaan fladderen is en contacten legde met vrouwen. Dat is jammer, want we blijven nu met de vraag zitten waarom hij het deed. Was hij toen meteen in de cel beland, dan zou hij voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten verschenen zijn en daar zou hij allicht psychisch onderzocht worden. Van waar komt die drang om mensen, vooral vrouwen, op te lichten? Waarom deed hij verder? Het is duidelijk dat die vrouwen wel érg goedgelovig waren, maar we geven toe dat hij ze wel degelijk oplichtte en bestolen heeft.” De rechter wilde toch meer weten van O., maar die bleef het antwoord schuldig. “Ik heb nog geen enkele reden gehoord waarom je dit deed. Was het uit geldgebrek? Waarom ging je dan niet gaan werken?” vroeg ze. O. had geen antwoord klaar. “Maar ik wil nu wél gaan werken in de gevangenis om iedereen te kunnen betalen. Ik wil het goedmaken, en alle slachtoffers vergoeden waar ze recht op hebben.”

Prins op witte paard

De drie slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden kwamen niet opnieuw naar de rechtszaal. Een van hen is K.V. (34) uit Ieper, die 8.500 van O. moet krijgen. Ik viel in augustus vorig jaar als een blok voor hem. Hij was als de prins op het witte paard, en deed me tal van beloftes. Hij wou snel bij me samenwonen maar vanaf toen ging het verkeerd. Ik merkte dat er al eens geld of wat juwelen verdwenen thuis, maar sloeg er geen acht op. En dat mijn bankkaart geblokkeerd was en er tal van online aankopen werden gedaan. Altijd dure zaken: iPhones en smartwatches. Hij stal uiteindelijk zelfs mijn auto en verkocht die door. Nadien bleek dat hij in de twee maanden dat hij bij me woonde mij volledig gepluimd had. Hij is er zelfs in geslaagd om het geld van mijn pensioenspaarrekening af te halen.” De vrouw hoopt dat de rechter zich niet laat overhalen hem minder straf te geven. Dat beslist ze op 8 januari.