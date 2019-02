Opletten voor drijfzand op strand van Zeebrugge Mathias Mariën

06 februari 2019

16u49 15 Brugge Op het strand van Zeebrugge is het tot eind februari opletten geblazen voor drijfzand.

In de zone waar dit najaar de NEMO LINK elektriciteitskabel is ingegraven zijn extra werkzaamheden uitgevoerd. Daarbij werd extra water in het zand geïnjecteerd. Dat betekent automatisch een sterk verhoogde kans op drijfzand. De risicozone situeert zich in het gebied tussen Zeebrugge en Blankenberge. Een kleine twee jaar geleden werden wandelaars en toevallige passanten er al eens verrast door drijfzand.