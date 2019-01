Opgepast voor strooizout! Brugse labrador zoekt laatste stukje groen in de sneeuw... Mathias Mariën

30 januari 2019

09u57 0 Brugge Niet alleen ouders en kinderen genieten met volle teugen van de sneeuw, ook voor honden is het witte tapijt eerder uitzondering dan regel. Deze labrador was zichtbaar enthousiast door de sneeuwval, maar sprong tegelijk de lucht in door de koude pootjes.

Deze labrador uit Brugge zocht in zijn tuin het laatste stukje groen op om toch maar een vertrouwd gevoel aan de pootjes te hebben. Ondertussen wordt hondenbaasjes wel gevraagd voorzichtig te zijn tijdens het wandelen. Strooizout kan namelijk de viervoeters ziek maken of in sommige gevallen brandwonden veroorzaken aan de pootjes. Maar ondank dat is de sneeuwval ook voor de meeste honden een leuke ervaring.