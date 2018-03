Opgepast, rijdende brug op de weg 10 maart 2018

02u36 0 Brugge Met hulp van mobiele platformwagens is gisteren de nieuwe stalen boogbrug naar de werfzone langs de Blankenbergse Steenweg gereden.

Het gevaarte van 50 meter lang en bijna 800 ton zwaar is de voorbije maanden gemonteerd op een weide in de Sint-Pieters-Molenstraat. De brug wordt dit weekend geplaatst naast de sporen over de Blankenbergse Steenweg. De vernieuwingswerken passen in de aanleg van een derde spoor tussen Brugge en Dudzele om het toenemende treinverkeer van en naar de kust op te vangen. "Het verplaatsen van de brug is zonder problemen verlopen", zegt Charlotte Verbeke van spoornetbeheerder Infrabel. "Tijdens het weekend moet de brug op zijn plaats geschoven worden. In 48 uur, een krap tijdsschema, moet dat lukken, want het treinverkeer moet maandag weer vlekkeloos verlopen." Het treinverkeer tussen Brugge, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke is immers sinds gisteravond en dat zeker tot zondag 5 uur onderbroken. NMBS regelt vervangbussen tussen Brugge en Knokke en tussen Brugge en Zeebrugge. De reizigers kunnen de informatie raadplegen op www.belgianrail.be. Auto's worden ook nog zeker tot maandag 6 uur omgeleid. (BHT)