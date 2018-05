Opgelet: binnenweg aan Boeveriepoort alleen voor bussen 04 mei 2018

02u39 0 Brugge Aan de Boeveriepoort in Brugge is het oppassen geblazen voor autobestuurders: door een nieuwe verkeerssituatie kan er verwarring ontstaan.

De ingreep kwam er omdat bussen die uit de Stationslaan reden, al te vaak tijd verloren. In de oude situatie moesten bussen van De Lijn, net zoals het autoverkeer, eerst richting balkonrotonde rijden om vervolgens zo rechtsomkeer te kunnen maken richting Boeveriepoort en station. Sinds deze week hebben chauffeurs van De Lijn er een veel kortere route bij.





Ze krijgen eigen verkeerslichten én een eigen weg. "Als een bus in de Stationslaan het kruispunt nadert, springen de verkeerslichten in de Koning Albert I-laan meteen op rood. Het busverkeer kan dan via de nieuwe route én groen licht meteen richting station rijden", legt Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit.





Het AWV benadrukt dat de route enkel en alleen toegankelijk is voor bussen van de Lijn. "De kans is groot dat ook autobestuurders het zullen proberen. Het is nu eenmaal veel korter, zeker op drukke momenten. Maar dat is absoluut ten strengste verboden en is een zware overtreding", zegt Vanhuysse. "Bovendien is het heel gevaarlijk, omdat de lichten uitgeschakeld zijn zonder bus in de buurt." De Brugse politie waarschuwt ter plaatse voor de gewijzigde verkeerssituatie. (MMB)