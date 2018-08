Opent driesterrenchef restaurant op 't Zand? 25 augustus 2018

02u38 0 Brugge Het ziet er sterk naar uit dat driesterrenchef Gert De Mangeleer en zakenpartner Joachim Boudens van Hertog Jan een nieuw restaurant openen op 't Zand in Brugge. Bistro LESS, hun tweede zaak, zou in het voorjaar van 2019 naar het vernieuwde plein verhuizen.

Na het pop-upconcept Yellow aan de Vismarkt, toen Hertog Jan van Sint-Michiels naar Zedelgem verhuisde, opent het culinaire topduo dus wellicht opnieuw een zaak in Brugge. Eerder al maakten De Mangeleer en Boudens bekend dat ze Hertog Jan verlaten. Dat gebeurt eind dit jaar. Ze hebben andere plannen en willen de focus leggen op nieuwe projecten. Een van die projecten is bistro LESS, de zaak die ze openden in hun vroegere pand van Hertog Jan langs de Torhoutse Steenweg. Die bistro, die zich specialiseert in Spaanse tapas, zou nu naar een pand op 't Zand verhuizen. "We zijn inderdaad in onderhandeling", zegt Pascale Van Moffaert van hotel-restaurant 't Zand. Het hotel zal blijven bestaan, maar het restaurant sluit al eind deze maand. Het is de bedoeling dat de zaakvoerders van Hertog Jan in het restaurantgedeelte hun zaak zouden starten."





De Mangeleer en Boudens lieten eerder weten dat ze het concept volledig willen verhuizen naar de binnenstad, maar ook nieuwe dingen willen proberen. Het moet een restaurant worden waar je op elk tijdstip van de dag iets kan eten of drinken. Ook gin-tonics zouden er op de kaart staan. "De plannen die we in Brugge hebben, zijn al langer bekend", bevestigt Joachim Boudens. "Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2019 te openen, maar het is te vroeg om daar veel meer over te vertellen." Wat de onderhandelingen gisteren precies hebben opgeleverd, willen beide partijen niet kwijt. (BHT)