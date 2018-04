Opening Hill's Donuts groot succes 19 april 2018

De opening van Hill's Donut in de Geldmuntstraat was meteen een schot in de roos. Jong en oud kwam in rijen aanschuiven om één van de 56 verschillende soorten donuts te kopen. Het aanbod in de winkel oogt dan ook indrukwekkend en kleurrijk. De Smurfen, Minnie Mouse, Cars of Frozen? Ze zijn er allemaal ... op een donut. "Voor de opening hebben we 8.000 exemplaren voorzien. We verwachten dan ook heel wat volk", aldus Hillewaere. Vooral in de namiddag was het aanschuiven. Schoolgaande kinderen maakten van de lesvrije middag en het goede weer gebruik om de lekkernij te proeven. De roze verpakkingen waren dan ook alomtegenwoordig in het centrum. Rond de zaak liepen levensechte donuts rond om de sfeer te garanderen. Voor de geïnteresseerden: één donut kost 1,95 euro. (MMB)