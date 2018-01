Open Vld strikt marathonloopster 31 januari 2018

Marathonloopster Beryl Otieno is een opmerkelijke nieuwkomer op een politieke lijst in Brugge. Ze staat in oktober op de zestiende plaats bij Open Vld Plus. Otieno is afkomstig uit Kenia, maar woont al 23 jaar in Brugge. "Ik werk als kinderverzorgster en ben ook jeugdtrainer bij Olympic Brugge", vertelt ze. "Verder is lopen mijn leven, zowel in nationale als internationale wedstrijden, maar ik vertel ook graag over de Afrikaanse cultuur in scholen of voor verenigingen." Otieno wil zich vooral richten op mensen die het moeilijk hebben. "Iedereen moet de kans krijgen om een huis te huren, zonder discriminatie werk te vinden of te sporten. Ook een tweede atletiekpiste zou een mooie aanvulling zijn voor Brugge." (BHT)