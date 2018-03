Open Vld: "Plaats vuilnisbakken met sensoren" 20 maart 2018

02u33 0 Brugge Dat de nieuwe vuilnisbakken in Brugge op zich laten wachten, is oppositiepartij Open Vld opgevallen. Raadslid Sandrine De Crom pleit voor sensoren in de nieuwe manden.

"Je kan je inwoners en bezoekers sensibiliseren om alles netjes in de vuilbakken te gooien, maar dan moet je als stad ook zelf je verantwoordelijkheid nemen door ervoor te zorgen dat er voldoende vuilbakken beschikbaar zijn op strategische plaatsen en dat ze niet uitpuilen van het vuil. Dat is nu al te vaak het geval."





Volgens haar partijgenote Mercedes Van Volcem is een sensor daarbij een hulpmiddel. "In intelligente vuilnisbakken wordt gemeten hoeveel afval er al inzit. Ophaaldiensten kunnen meteen zien waar ze moeten geleegd worden." Ook persvuilnisbakken op zonne-energie zoals in Blankenberge kunnen een oplossing zijn, menen De Crom en Van Volcem. Volgens schepen van Milieu Philip Pierins (sp.a) worden de nieuwe manden binnenkort geleverd. "Er was vertraging, maar ze komen eraan." Of er nieuwe technologie aan verbonden is? "Dat zullen we binnenkort communiceren." (BHT)