Open Vld heeft eerste 16 namen klaar 10 april 2018

De Brugse politieke partijen hebben stilaan hun lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op papier staan. Oppositiepartij Open Vld Plus geeft de eerste zestien namen alvast prijs. De lijsttrekker is zoals bekend Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem. Zij wordt verder in de top 5 ondersteund door Jasper Pillen, Ann Soete, Jean-Marie De Plancke en Sandrine De Crom. Verderop zijn ondernemer Chris Marain (6), politiecommissaris op rust Jean-Paul Cannaert (8), voormalig N-VA'er Sabine Helleputte (9), advocate Chanel Ribas Colomar (12), café-uitbater Alain Verhaeghe (14) en atlete Beryl Otieno (16) nieuwe namen. Huidig raadslid Severine Maes stopt eind dit jaar met politiek. Open Vld heeft nu vijf zetels in de Brugse gemeenteraad, maar heeft de ambitie om beter te doen. (BHT)