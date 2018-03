Open Vld: "Geen Katelijneparking, maar park" 24 maart 2018

Na oppositiepartij Groen kant ook Open Vld zich tegen de bouw van een randparking aan de Hoge Katelijnebrug in Brugge.





De partij steunt, na een uitgebreide studie van het dossier en overleg met de betrokkenen, het pleidooi voor het behoud van de groenzone. "In plaats van een betonnen vlakte willen we daar een park", zegt lijsttrekker Mercedes Van Volcem. "Maak er een plaats van om te picknicken, met openbare barbecuetoestellen en strandzetels aan het water. De groene laan, van de Bloedput tot aan het Minnewaterpark, kan zo doorgetrokken worden."





De partij vindt wel dat er parkings moeten bijkomen. "Maar dat gaat niet door overal snel beton te gieten. We roepen het bestuur op om de plannen te herzien." (BHT)