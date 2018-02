Opbrengst Sterrenstoeten gaat naar Vrij Entree 13 februari 2018

Het geld dat de 'busseschudders' tijdens de voorbije Sterrenstoeten bij het publiek ophaalden, zo'n 3.500 euro, gaat naar Vrij Entree. Dat is een wekelijkse ontmoetingsnamiddag voor iedereen die niet langer alleen wil blijven.





Elke maandagnamiddag komen zo'n veertig mensen samen om koffie te drinken, bij te babbelen en deel te nemen aan een informatieve of recreatieve activiteit. Het initiatief is niet beperkt tot Brugge. Ook mensen van buiten de stad zijn welkom. Iedereen is er welkom op maandag vanaf 14 uur op de eerste etage van het Hof van Watervliet.





(BHT)