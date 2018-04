Opbouw Meifoor gestart 19 april 2018

02u38 0 Brugge In Brugge is de opbouw van de Meifoor gestart. Op verschillende pleinen in de stad worden de in totaal honderd attracties volop in elkaar gestoken. Dat levert bij momenten mooie plaatjes op, want het is een af- en aanrijden van foormateriaal in de binnenstad.

Dat is het geval op 't Zand aan het Concertgebouw, in het eerste gedeelte van het Koning Albert I-park, op het Simon Stevinplein, de Hauwersstraat en uiteraard het Beursplein. Daar bevinden zich de meest tot de verbeelding sprekende attracties zoals de hoge Eclipse.





"Ze voorspellen bovendien uitstekend weer voor het openingsweekend van de foor", glundert schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).





"De Meifoor vindt dit jaar vrij vroeg plaats, maar we mikken op een topeditie. Dat moet lukken op het Beursplein dat ongeveer even groot is als 't Zand. Doordat daar gewerkt wordt aan een nieuw plein wijken we voor het grootste deel uit naar het Beursplein, waar de opstelling vrij uniek is voor een kermis. Er is voor elk wat wils."





De Meifoor start morgenavond met verklede kindjes en vuurwerk en duurt tot het Hemelvaartweekend. Volgend jaar zou de foor dan terugkeren op een nieuw Zand en in een vernieuwd Albert I-park.





(BHT)