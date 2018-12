Opa (78) krijgt 2 jaar cel voor misbruik van autistische kleindochter Siebe De Voogt

04 december 2018

Een 78-jarige grootvader uit Brugge heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor het misbruik van z’n autistische kleindochter. De feiten speelden zich in april 2016 af in het appartement van de man. Het meisje was op dat moment 20 jaar, maar heeft door een zware mentale beperking het denkvermogen van een kind. “Omdat ze pijn had aan haar knie, stelde hij haar voor de knie te masseren”, sprak de procureur. “In werkelijkheid moest ze zich volledig uitkleden. De beklaagde was zelf ook naakt en bepotelde het slachtoffer helemaal. Uiteindelijk moest ze samen met hem in bad om de massageolie te verwijderen, zodat haar moeder niets zou merken. Het meisje werd bovendien al eens zwaar misbruikt door haar vader en beklaagde wist dit maar al te goed.” Aan het meisje en haar moeder moet de zeventiger nu in totaal 3.350 euro schadevergoeding betalen. De grootvader probeerde in het verleden ook al eens z’n andere kleindochter te misbruiken. Zij kon zich afweren, maar moest van haar opa wel foto’s van naakte vrouw klasseren op z’n computer.