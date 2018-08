Op zoek naar appartementen met zeezicht 01 augustus 2018

Vanuit een appartement met zeezicht is het turen naar de ondergaande zon, de boten aan de einder en het leven op het strand een heerlijk tijdverdrijf. Voor het project ZeeUitzicht is de dienst Natuur- en milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen op zoek naar eigenaars van een appartement op de Zeedijk die hun appartement met zeezicht in de winter 2018-2019 voor één namiddag gratis willen openstellen. De bedoeling is om er een boeiende, interactieve lezing voor een selecte groep mensen te organiseren.





Wie zijn appartement openstelt, wordt in het voorjaar van 2019 uitgenodigd voor een zee-excursie met zicht op onze Belgische kustlijn. Interesse? Stuur een mailtje met je contactgegevens naar klaas.bogaert@west-vlaanderen.be of 059 27 07 25. (LBB)