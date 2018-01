Op uitstap met 18 baby's en peuters? Maak een buggy-bus 31 januari 2018

In Sint-Kruis zullen ze dit beeld de komende maanden wel vaker zien: drie grote bolderkarren voor in totaal 18 baby's en peuters. Kinderdagverblijf Rinkelbel investeerde in de grote buggy's, omdat ze er vaker met de hele meute op uit willen.





"We willen heel graag met de kindjes naar buiten en liefst wat verder dan de eigen tuin", zegt Veronique Vandenbroeke van Rinkelbel. "De buitenlucht doet iedereen goed, dus zeker ook de kinderen. We hanteren een beetje het freinetprincipe: veel meer doen in openlucht. Met deze grote buggy's kunnen we meteen een hele groep vervoeren. Dat maakt de wandeling des te gezelliger." (BHT)