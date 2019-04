Op het schaaktoneel is opa koning: kinderen nemen het op tegen senioren Bart Huysentruyt

04 april 2019

17u26 0 Brugge De kinderen van het derde en vierde leerjaar van BSGO Brugge Centrum namen het donderdag in woonzorgcentrum Van Volden met schaken op tegen senioren.

De school probeert de generatiekloof te overbruggen door jonge leerlingen nauw in contact te brengen met de oudere generatie. “In 2016 gingen we op zoek naar een project waarbij de leerlingen aan de lijve zouden ervaren dat niet alle ‘oude’ mensen zorgbehoevend zijn. Veel senioren hebben ervaring, kennis en wijsheid waarvan de leerlingen veel kunnen leren”, zegt Leilah Lierman van BSGO Brugge Centrum, de school die bekend is voor zijn schaaklessen. De kinderen krijgen er elke dinsdag een uurtje schaakles binnen het lessenpakket. “Op 200 meter van de school bevindt zich de seniorenschaakclub Van Volden’. De brug was snel gelegd", zegt Lierman. In een uurtje namen de jongeren het op tegen opa’s en oma’s. Beide generaties konden hun wedstrijdjes winnen.