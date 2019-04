Op ‘happy trip’ naar West-Vlaanderen: milieuvriendelijke vakanties met de trein Bart Huysentruyt

10 april 2019

12u25 0 Brugge Heerlijk autovrij: de nieuwe vakantieformule Happy Trip focust op milieuvriendelijk reizen door West-Vlaanderen. Westtoer, De Lijn en de NMBS spelen hiermee in op de vraag naar meer duurzame vakanties. Wie een logies reserveert, kan meteen ook een voordelig trein/tram/bus-ticket boeken.

Voor het logiesaanbod in West-Vlaanderen werkt Westtoer samen met 100 hotels en b&b’s in de provincie. Vakantiegangers kunnen met Happy Trip niet alleen naar de badplaatsen aan de Kust maar ook naar steden als Brugge, Roeselare, Kortrijk, Ieper, Diksmuide, Poperinge en Veurne. “De hedendaagse toerist is zich meer bewust van de ecologische voetafdruk”, meent Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), gedeputeerde voor Toerisme. “Toeristen die per trein reizen, zorgen voor minder files, minder parkeerproblemen en een mooier openbaar domein. Dichtbij-vakanties zijn sowieso een goed idee voor wie begaan is met het milieu: de CO2-impact van een vliegreis naar Barcelona is 80 keer groter van een weekendje naar zee met de trein.”

Westtoer verleidde ook fietsverhuurders, musea, attracties en stadsambassadeurs om mee te stappen in het project. Vakantiegangers die online bij één van de deelnemende logiesuitbaters reserveren, krijgen een voorstel om met het openbaar vervoer te reizen. Met een gepersonaliseerde code kost een treinrit (heen- en terug vanuit elk Belgisch station) 9,80 euro per persoon. Een bus- en tramticket kost 1,60 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar reizen gratis met de trein. “Zelfs voor een gezin met drie kinderen kost de treinreis minder dan een dag de auto parkeren. Het plezier krijg je er gratis bovenop”, aldus Luc Abbeloos van Westtoer.

Happy Trip is te boeken via www.westtoer.be/happytrip. Meer informatie is ook terug te vinden via www.nmbs.be/happytrip.