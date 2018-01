Op de Burg turen ze omhoog 29 januari 2018

Enkele duizenden toeschouwers hebben zowel op vrijdag als zaterdag op de Burg genoten van het spektakel Wintervonken.





Dat is sinds 2014 een vaste afspraak in de wintermaanden in Brugge en kan steeds meer volk bekoren.





Theater Tol bracht een opmerkelijke voorstelling op het centrale plein, waardoor de hoofden meermaals bewonderend omhoog gingen. Ook het winterterras onder de bomen van de Burg viel opnieuw in de smaak. (BHT)