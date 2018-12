Oosterweel wordt gebouwd in...Zeebrugge Zeebrugse haven krijgt nieuwe kaaimuur om Antwerpse tunnels te maken Bart Huysentruyt

06 december 2018

07u52 0 Brugge De Vlaamse regering heeft zopas haar goedkeuring verleend voor de bouw van een kaaimuur van bijna een kilometer lang in de achterhaven van Zeebrugge. Die kaaimuur moet dienen voor de bouw van de tunnel die later Linker- met Rechteroever in Antwerpen zal verbinden. “Het belang hiervan is groot”, zegt haven-CEO Joachim Coens.

De Oosterweelverbinding is het project om de Antwerpse Ring te sluiten. In het huidige plan van de Vlaamse regering wordt de Expresweg ter hoogte van Blokkersdijk via een toltunnel onder de Schelde geleid en via bijkomende tunnels onder het Albertkanaal verbonden met de R1 ter hoogte van Merksem en Deurne. Nu verleende de Vlaamse regering de goedkeuring om het studiewerk rond het Oosterweeltracé op te starten. Dat vernam Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zal de tunnelelementen in Zeebrugge laten maken. “Goed nieuws voor onze haven”, zegt haven-CEO Joachim Coens. “Voor het construeren van de tunnelelementen zocht de BAM een plaats om een bouwdok aan te leggen. In Zeebrugge hadden we nog ruimte.” Maar dan zijn er wel investeringen nodig. De Maatschappij Brugse Zeehaven (MBZ) stelt alvast een lange strook aan het Boudewijnkanaal ter beschikking ten zuiden van het verbindingsdok. Ter hoogte van de Bastenakenterminal aan de kant van het Boudewijnkanaal komt er een nieuwe kaaimuur van 915 meter. Het Boudewijnkanaal wordt er verbreed van 70 meter naar 250 meter. De kaaimuur en een bijhorend droogdok zijn nodig om de bouw van een tunnel mogelijk te maken. Antwerpen wil tegen 2024 een nieuwe tunnel onder de Schelde openen, maar over een paar jaar zal die Oosterweeltunnel dus eerst in Zeebrugge te zien zijn.

“Na lange gesprekken bereikten we een concessieovereenkomst voor vijf jaar”, zegt Coens. “Eerst zal BAM een aannemer aanstellen om te starten met de aanleg van het bouwdok. Als alle nodige vergunningen voor de Oosterweelverbinding er zijn, kunnen in principe de tunnelelementen gemaakt worden.”

Bouw begint volgend jaar

In Zeebrugge zullen ze acht tunnelstukken van telkens 160 meter lang bouwen, die via de Noordzee en de Schelde naar Antwerpen zullen gesleept worden om ze daar in te zinken. “We hopen om volgend jaar te kunnen beginnen met de bouw van de kaaimuur en in 2020 met het aanleggen van het droogdok, om dan in de loop van 2021 operationeel te zijn”, zegt Bojan Cerovic, woordvoerder van BAM. “Voor de bouw van de tunnelelementen voorzien we twee tot tweeënhalf jaar. De werken in Zeebrugge zijn erg belangrijk, want ze vormen het echte startschot van de Oosterweelverbinding.”

“Na afloop van de concessie kan het terrein verder gebruikt worden voor bijvoorbeeld de nog steeds groeiende automotive sector”, besluit Coens. Het staat nu al vast welk bedrijf de kaaimuur zal gebruiken: Wallenius Wilhelmsen.