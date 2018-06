Oostendse Steenweg klaar, maar Fietsersbond boos 19 juni 2018

02u37 0 Brugge Het noorden van Brugge haalt opgelucht adem, nu de N9 Oostendse Steenweg weer helemaal open is voor het verkeer. De werken hebben twee jaar geduurd.

De Oostendse Steenweg tussen de rotonde en de spoorwegbrug, de Hendrik Waelputstraat tussen de Oostendse Steenweg en de Rustenburgstraat en de Rustenburgstraat tussen de Steenkaai en de Hendrik Welputstraat hebben een ware transformatie ondergaan. De weg oogt veiliger en moet ook de snelheid uit het verkeer halen.





Maar niet iedereen is even tevreden. Zowel de Brugse Fietsersbond als het Studie- en Actiecomité Sint-Pieters hekelen de hoge boordstenen op de middengeleider. "We zijn blij dat deze gevaarlijke weg fietsvriendelijker is geworden", zegt Geert Demeyere van de Brugse Fietsersbond.





"Het bredere fietspad, waar we om gevraagd hebben, oogt een stuk beter dan de situatie voorheen. Maar we betreuren dat het niveauverschil op de zogenaamde middengeleider het fietscomfort naar beneden haalt. We hebben dit soort fouten in het verleden nog al gezien, maar er worden blijkbaar geen lessen getrokken. Om het fietsen nog aangenamer te maken, zou die boordsteen lager moeten zijn. We vragen dan ook nog eens aan de verschillende overheden om die richtlijnen beter toe te passen." (BHT)