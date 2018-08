Ook zwanen slachtoffer van blauwalgen 04 augustus 2018

02u31 0

De stad Brugge heeft gisteren besloten de 45 zwanen aan 't Stil Ende uit het water te halen. Na metingen werden ook daar blauwalgen vastgesteld. "Die zijn gevaarlijk voor dieren. We nemen dus geen enkele risico", zegt Heidi Demeyer van de groendienst. De zwanen werden op het droge achter draad gezet. Eén dier bleek al verzwakt en vloog in paniek weg. Daarbij kwam het op de Brugse ring terecht, gelukkig zonder erg. Hoe lang ze op het droge moeten blijven, is onduidelijk. "Als het water na een week zuiver blijkt, is er geen probleem. Maar als blijkt dat ze bijvoorbeeld drie weken achter draad moeten blijven, zullen we een andere oplossing zoeken." De zwanen aan het begijnhof mogen voorlopig wel blijven zitten. (MMB)