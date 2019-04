Ook Zeebrugge wil gedeeltelijk rookverbod op strand deze zomer: “Maar verstokte rokers straffen? Dat niet” Mathias Mariën

04 april 2019

08u28 0 Brugge Knokke-Heist en Blankenberge staan voorlopig niet te springen om een gedeeltelijk rookverbod op hun stranden in te voeren. In Oostende, Bredene en De Panne is dat vanaf komende zomer wél het geval. Ook Zeebrugge wil nu zo snel mogelijk op de kar springen. “Al zullen we uiteraard een zone kiezen weg van de cabines. We willen huurders die roken niet straffen. Boetes zijn evenmin aan de orde. We rekenen in de eerste plaats op de sociale controle”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Eerst waren er Bredene en Oostende, woensdagochtend volgden De Panne, waarna burgemeester Dirk De fauw in de late namiddag bevestigde dat wellicht ook in Zeebrugge een gedeeltelijk rookverbod komt. In de Oostkust blijven enkel Knokke-Heist en Blankenberge achter. Het lijkt er bovendien op dat er daar niet snel verandering in komt. “Ik ben geen voorstander. We zullen in de eerste plaats extra asbakjes uitdelen aan strandgangers om het aantal sigarettenpeuken in het zand te verminderen”, zegt Knoks burgemeester Leopold Lippens (GBL).

Asbakjes uitdelen

In Blankenberge klinkt ongeveer hetzelfde verhaal. “We zijn op dit moment niet bezig met het invoeren van dergelijk verbod”, bevestigt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Dat betekent echter niet dat dat ze in de badstad het probleem van sigarettenpeuken minimaliseren. “Onze preventiedienst zal zoals steeds massaal asbakjes uitdelen op het strand. Daarnaast proberen we als stadsbestuur zoveel mogelijk aan sensibilisatie te doen rond zwerfafval in het algemeen.”

Borden, geen sancties

Bij de buren in Zeebrugge komt er op korte termijn dus wél een gedeeltelijk rookverbod. “Ik denk dan in de eerste plaats aan de zone rond het badengebouw. Daar ligt ook ons sportstrand, dat sluit dus bij elkaar aan”, zegt burgemeester De fauw. “Het spreekt voor zich dat we geen rookverbod invoeren in de zones waar strandcabines staan. Een verstokte roker die een cabine huurt, moet niet gestraft worden. Wat mij betreft zal er ook niet meteen gesanctioneerd worden bij een overtreding. Onze diensten zullen in de eerste plaats borden plaatsen om de zone af te bakenen. Daarna denk ik dat de sociale controle voldoende moet zijn om strandgangers de regels te laten volgen. Kijk naar het Jan Breydelstadion. Sinds daar borden staan dat het een rookvrij stadion is, word je ook al scheef bekeken wanneer je het wél doet”, aldus De fauw. Het Brugs stadsbestuur zal nu eerst een nota opmaken voor het schepencollege, waarna een definitieve beslissing volgt. In principe volgt het verbod in Zeebrugge er tegen de zomer.

Vraag blijft hoe de strandgangers zullen reageren op zo’n verbod. Uit een poll op onze website HLN.be blijkt dat 58 procent vóórstanders is van een rookvrij strand. Een duizendtal mensen bracht zijn stem uit.