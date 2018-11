Ook wie arm is krijgt lekkers, dankzij buurvrouwen RESULTAAT INZAMELACTIE: 30 SNOEPZAKKEN EN 263 (!) SPEELGOEDPAKKETTEN MATHIAS MARIËN

30 november 2018

02u23 0 Brugge Honderden kinderen uit de regio gaan een mooie sinterklaas tegemoet dankzij Katrien Lefever en Veronique Landuyt. De twee buurvrouwen uit Zeebrugge zamelden drie maanden lang speelgoed in en maakten 263 speelgoedpakketten en 30 snoepzakken. Als extraatje delen ze nog tal van losse puzzels uit aan scholen. "De actie was een enorm succes. We voelen ons zélf een beetje Sinterklaas", glimlacht Katrien.

Ook in de Oostkust krijgen kinderen de komende dagen opnieuw bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. Omdat de heilige man niet overal tegelijk speelgoed kan leveren, kreeg hij dit jaar voor de tweede keer hulp van Katrien Lefever en Veronique Landuyt. De buurvrouwen uit Zeebrugge zamelden de voorbije drie maanden honderden kilo's speelgoed en snoepgoed in voor de minderbedeelde kinderen uit de streek. "Het was een overweldigend succes. Maar het eindresultaat mag gezien worden", glundert Katrien.





Pand vol speelgoed

De initiatiefneemsters waren de afgelopen dagen druk in de weer om al het ingezamelde speel- en snoepgoed in te pakken. Uiteindelijk stopte de teller op 263 gemengde speelgoedpakketten en 30 grote snoepzakken.





"Het pand dat we ter beschikking kregen van Seafront stond helemaal vol. Het einde van de actie kwam dus eigenlijk net op tijd", knipogen Veronique en Katrien. De 263 pakketten gaan in eerste instantie naar het OCMW van Zeebrugge, Blankenberge en Knokke-Heist en het begeleidingstehuis Kleine Dennen. Elk pakket bestaat telkens uit heel wat snoepgoed, een puzzel, boek, knuffel, gewoon speelgoed en nog een gezelschapsspel. Met het ingezamelde geld werden batterijen gekocht. "Het was enorm intens en vermoeiend om alles tijdig klaar te krijgen", aldus Katrien.





"De donaties kwamen dit jaar echt massaal binnen. Maar het gevoel en de dankbaarheid die we in de plaats krijgen, zijn fantastisch." Zoals eerder gezegd weten de buurvrouwen en hun hulppieten door de privacy niet welke kinderen een pakket krijgen. Al maakt dat voor Katrien en Veronique geen verschil. "We voelen ons op dit moment zélf een beetje Sinterklaas. Het was pittig, maar we zijn enorm voldaan", zegt het duo. "De donaties bleven ook na het afsluiten van onze actie binnen stromen, maar we hebben het nu echt een halt toegeroepen."





Terug in 2020

Spijtig genoeg voor de vele minderbedeelde kinderen krijgt de actie in 2019 - voorlopig - geen vervolg. "Het zijn echt wel hectische maanden geweest. Om jaarlijks drie maanden zo'n actie op poten te zetten, hebben we jammer genoeg geen tijd", verklaart Katrien Lefever het komende sabbatjaar.





"In 2020 willen we wél opnieuw van de partij zijn en speelgoed inzamelen. Al is de voorwaarde natuurlijk dat er weer zo'n mooi en ruim pand beschikbaar is waar alles georganiseerd kan worden. Maar laat ons eerst maar genieten van de actie dit jaar", besluit Katrien met de glimlach.