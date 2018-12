Ook vakbondsactie in Brugge: 30 man doet mee Bart Huysentruyt

14 december 2018

De vakbonden hielden vrijdag actie in verschillende West-Vlaamse steden tijdens een nationale actiedag. Onvrede over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht deden de vakbonden op straat komen. In de namiddag kwamen zo’n dertig actievoerders op straat in Brugge. De rode jasjes van de socialistische vakbond ABVV overheersten. Ze liepen door de drukke Steenstraat, waar het al druk was met kerstshoppers. Ook in verschillende bedrijven in de regio stonden er stakingspiketten. Dat was onder meer het geval in Tropicana in Zeebrugge en Proximus in Brugge.