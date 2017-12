Ook tweede schoonbroer dood in kanaal PATRICK COUDEVILLE LIGT VLAK BIJ VINDPLAATS HENK HAEDENS BART BOTERMAN

02u56 22 Foto's Federale politie Patrick Coudeville (links) werd gisteren teruggevonden, schoonbroer Henk Haedens op 14 december. Brugge Het levenloze lichaam van Patrick Coudeville (62) uit Varsenare is gisteren teruggevonden in het kanaal Brugge- Oostende. "Hij bevond zich niet zo ver van de plaats waar vorige week het voertuig en het andere slachtoffer Henk Haedens (62) zijn aangetroffen", zegt het parket van Brugge, dat vandaag nog een autopsie uitvoert.

Schoonbroers Henk Haedens en Patrick Coudeville waren sinds maandag 11 december vermist, nadat ze rond 15.30 uur restaurant Jolly Sailor aan de Hendrik Baelskaai in Oostende hadden verlaten. Ze waren er vaste klanten en gingen vaak over de middag dineren. De schoonbroers zouden na hun restaurantbezoek naar Brugge rijden om er een flat te bezichtigen voor rolstoelgebruiker Henk Haedens. Ze kwamen er nooit aan. Nadat ze 's avonds nog steeds niet thuis waren gekomen en onbereikbaar waren, gaf hun familie hen als vermist op.





Raadsel

Na een opsporingsbericht en tal van onderzochte pistes werd de Ford Ranger van Patrick Coudeville vorige week donderdag teruggevonden in het kanaal Brugge-Oostende, op de grens van Sint-Andries en Varsenare. Het levenloze lichaam van Henk Haedens lag nog in de wagen. Van Patrick Coudeville was geen spoor. De speurders gingen uit van een spijtig ongeval, hoewel er normaliter op die plek langs het jaagpad geen auto's mogen rijden. Bovendien had het die dag zwaar gesneeuwd en was het er erg gevaarlijk. Hoewel de beide schoonbroers in de buurt wonen, is het een raadsel waarom ze verkozen om in dergelijke omstandigheden via het jaagpad naar Brugge te rijden.





Het parket gaf toen wel te kennen nog andere pistes dan een ongeval te onderzoeken om twijfel uit te sluiten. Er was namelijk een pittig detail in het verdwijningsdossier: het gerechtelijke verleden van Henk Haedens. De ex-politieman stond in 1986 voor het hof van assisen op verdenking van moord op zijn ex-vriendin Jasmine Verslyppe. De man schoot haar twee jaar eerder neer met zijn dienstwapen, maar werd vrijgesproken, omdat de jury vond dat hij na aanhoudende relatieproblemen handelde uit onweerstaanbare dwang. Of dat het iets met de verdwijning te maken had, was niet erg waarschijnlijk, maar werd wel onderzocht.





Nieuwe zoektocht

De Cel Vermiste Personen en de civiele bescherming kamden gisteren samen met de speurders nogmaals het kanaal uit, dit keer met resultaat. Patrick Coudeville werd in het water aangetroffen, vlak bij de plaats waar de Ford Ranger werd bovengehaald. Vermoedelijk kon de man zichzelf nog uit de zinkende wagen bevrijden, maar kwam hij toch om het leven. "Vrijdag zal nog een autopsie uitgevoerd worden, dat is de standaardprocedure in dergelijke gevallen", zegt het parket van Brugge. Dat het om een spijtig ongeval ging, is nu nog waarschijnlijker.