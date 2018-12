Ook Sint-Kruis opnieuw doelwit inbrekers: politie zet extra patrouilles in en geeft tips Mathias Mariën

12 december 2018

10u56 12 Brugge De politie van Brugge zal de komende tijd extra patrouilles inzetten om de aanhoudende inbraakplaag tegen te gaan. Nadat eerder bekend raakte dat afgelopen weekend op zeven plaatsen werd ingebroken in Sint-Andries, blijkt dat ook Sint-Kruis opnieuw een doelwit was van inbrekers.

Zondag noteerde de politie drie diefstallen op een boogscheut van elkaar in de omgeving van de Brieversweg. “Het is absolute prioriteit om de inbraken tegen te gaan", zegt woordvoerster Lien Depoorter. “We voorzien extra patrouilles en vragen nogmaals aan de mensen om verdachte zaken zeker te melden en ook zelf de nodige voorzorgen te nemen.” Behalve de preventietips op de website www.politiebrugge.be/preventie, wijst de politie ook op het bestaan van hun diefstalpreventie-adviseur. Die geeft gratis en vrijblijvend advies hoe mensen hun woning beter kunnen beveiligen tegen inbrekers. Dat de politie wel degelijk bezig is met de inbraken, bewijst het arresteren van een Albanees twee weken geleden. Hij wordt gelinkt aan een hele reeks inbraken in Assebroek. Er wordt nog volop onderzocht voor hoeveel feiten de man in aanmerking komt. Wie had gehoopt dat de inbraken daarmee zouden stoppen, komt jammer genoeg bedrogen uit. Waakzaamheid is dus ook de komende tijd aan de orde. Op de website www.veiligewoning.be zijn ook heel wat tips terug te vinden.