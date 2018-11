Ook Persoone is lid: "Trots op pralines met eigen honing" 22 november 2018

Hoe het begon? Topchocolatier Dominique Persoone (50) kocht vijf jaar geleden in een opwelling tien bijenkasten.





"Tien kasten met elk 20.000 bijen. Ik kan je verzekeren: erg gerust was ik niet." Maar Persoone droomde al langer van een hobby als imker. Zijn zoon Julius gaf hem het laatste zetje. "Hij had er in Ter Groene Poorte les over gekregen. Ik ben gezwicht." Meer zelfs: Persoone is tegenwoordig peter van de Week van de Bij. "Ik ben wel een overtuigd imker, ja. Het is voor mij heerlijk relaxerend om tussen het gezoemte staan. De bijenkasten staan op het dak van mijn atelier in de Vaartstraat. Ik heb er een soort luchthaven voor bijen van gemaakt." En de honing gebruikt Persoone ook in zijn chocolade. "We maken best wel wat chocolaatjes met honing. Die maken we zelf. Niets is gezonder dan honing van eigen makelij. Ik ben er heel trots op." (BHT)