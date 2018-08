Ook giftige blauwalgen op kanaal Brugge-Oostende 10 augustus 2018

De Vlaamse Waterweg heeft -giftige blauwalgen vastgesteld op het kanaal tussen Brugge en Oostende. "De blauwalgen scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. We vragen bedrijven, landbouwers en recreanten om uiterst voorzichtig te zijn", zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg nv. De blauwalgen vermenigvuldigen zich exponentieel bij hoge temperaturen en veel lichtinval. "Ook in een beperkte zone op de Damse Vaart, namelijk ongeveer 500 meter vanaf de Dampoortsluis in Brugge, komen vermoedelijk blauwalgen voor. Een tijd geleden werden reeds blauwalgen vastgesteld op het kanaal Gent-Oostende, in de zone vanaf Beernem tot in Brugge", aldus Karen Buysse. De algen breiden zich snel uit. Er wordt de komende dagen verder onderzoek gedaan door de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij. (BBO)