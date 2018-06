Ook familie van André opent Goossensstraat 21 juni 2018

02u29 0

In Brugge is de André Goossensstraat geopend. Dat is een nieuwe straat, vernoemd naar het vroegere provincie- en gemeenteraadslid, maar vooral ook voorzitter van KWB en ACW. De straat ligt symbolisch tussen Sint-Jozef en Koolkerke, waar André vaak te vinden was.





(BHT)