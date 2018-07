Ook Cercle kiest voor rookvrij Jan Breydel 04 juli 2018

02u38 0

Na grote buur Club Brugge kiest nu ook Cercle Brugge voor een rookvrij stadion. De actie geniet de steun van de Pro League, Kom op tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven en Stichting Tegen Kanker. "Deze maatregel wordt genomen om gehoor te geven aan de stem van onze supporters, die de laatste jaren vragende partij zijn geworden om een rookverbod in te voeren", zegt voorzitter Frans Schotte. "Cercle Brugge is bovendien een familievereniging waarbij de gezondheid van al onze fans van primordiaal belang is. Dit rookverbod is dus een logische stap in de verdere professionalisering van de club." Met de invoering van het rookverbod geeft Cercle Brugge mee gehoor aan de oproep van Fifa en Uefa om voetbalstadions zoveel mogelijk rookvrij te maken. Zo zijn wedstrijden in de Engelse Premier League en de English Football League al volledig rookvrij. Het verbod treedt vanaf de eerste officiële thuiswedstrijd in werking. Dat is de galawedstrijd tegen AS Monaco op zaterdag 14 juli om 19 uur. (BHT)