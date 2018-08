Ook buiten feest aan Het Entrepot JONGERENCENTRUM HEEFT EVENEMENTENSITE BIJNA KLAAR BART HUYSENTRUYT

30 augustus 2018

02u29 0 Brugge Op de terreinen van het Brugse jongerencentrum Het Entrepot leggen arbeiders de laatste hand aan de evenementensite. Een buitenbar in rode containers, nieuwe terrassen en een chill-outzone moeten jongeren aantrekken. "Hier zijn we niemand tot last", zegt Ward Dupan.

Het stadsbestuur investeerde 600.000 euro in de aanpak van de parking van Het Entrepot langs de Binnenweg. De grijze vlakte maakt gedeeltelijk plaats voor een volwaardige evenementenlocatie voor het jongerencentrum en jeugdhuis Comma. "Feestende jongeren konden tot nu toe alleen binnen iets organiseren", zegt Ward Dupan van Het Entrepot. "Het wordt een grote troef dat we nu ook buiten evenementen kunnen toelaten."





Backstage

De helft van de vroegere parking is ingenomen door een stalen constructie met als blikvanger een blok van twee rode containers. "Beneden is ruimte voor een vaste buitenbar, boven is een backstagezaal voor artiesten", vult zakelijk leider Pieterjan Lefever aan. "De constructie is zo opgebouwd dat elke vierkante ruimte kan overdekt worden met zeilen. Ook kan een beperkter deel van de site afgesloten worden. De mogelijkheden zijn enorm."





Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook het jeugdcentrum nog wat aan te passen. Zo zijn er nieuwe nooduitgangen en kregen ook rokers een aparte ruimte. Jeugdhuis Comma pronkt met een nieuw terras. "We hebben de capaciteit van de fuiven niet vergroot", stipt schepen van Jeugd Franky Demon (CD&V) aan. "Dat betekent dat de buitenruimte enkel een extra troef is bij mooi weer. De aanwezige jongeren moeten op elk moment ook weer binnen kunnen."





De opvallende uitbreiding is evenwel een uitnodiging voor de Brugse jongeren, en meer specifiek die uit het deel Sint-Jozef. "Nu, iedereen is hier elke dag welkom om samen te komen of gewoon te chillen", zegt Pieterjan Lefever. "We willen veel meer een open huis worden dan vroeger. Als jongeren Het Entrepot op zo'n laagdrempelige manier leren kennen, dan zullen ze ook vaker komen."





Lawaaihinder?

De buitenruimte zal ook geschikt zijn voor optredens of dj-sets. Vrezen ze bij Het Entrepot geen lawaaihinder te veroorzaken? "Neen, want we richten de boxen altijd richting het water", zegt Lefever. "We bevinden ons bovendien in een vrij dunbevolkt gebied." Nog niet klaar zijn de 510 nieuwe fietsplaatsen en de nieuwe parking voor zo'n 40 wagens. "Die zullen we beter inrichten, zodat het duidelijker wordt waar je kan parkeren. In principe zullen we zo niet veel parkeerplaats verliezen", maakt Franky Demon zich sterk.





Auto winnen

De opening van de evenementenlocatie vindt op zaterdag 8 september vanaf 18 uur plaats. Er zijn optredens, een gratis drankje, drive-in cinema en races met gocarts. Tijdens de avond kan je zelfs een auto winnen.