Ook blauwalgen aangetroffen in kanaal Gent-Brugge 03 augustus 2018

02u30 0

Er zijn nu ook blauwalgen ontdekt in het kanaal Gent-Brugge, de zone vanaf Beernem tot in Brugge, en ook in de Ringvaart in Brugge. Eerder was dat al het geval aan de Coupure, waar nu ook in het weekend een zwemverbod geldt. De Vlaamse Waterwegbeheerder wil elk risico uitsluiten. Daarom neemt de organisatie de nodige maatregelen vanaf de Sint-Jorisbrug in Beernem tot aan de Dampoortsluis in Brugge. Er komt een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen, zoals koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarover nog op de hoogte gebracht. Daarnaast komt er ook een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie, zoals kajak, waterski en wakeboarden. Blauwalgen zijn giftig en zijn schadelijk voor mens en dier. (MMB)