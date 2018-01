Onzekerheid troef bij 85 werknemers CARREFOUR HYPERMARKT DREIGT AFDELING NON-FOOD TE VERLIEZEN MATHIAS MARIËN

26 januari 2018

02u44 0 Brugge Er heerst grote onzekerheid bij het personeel van Carrefour in Sint-Kruis. Door een herstructurering dreigt de Hypermarkt te veranderen in een Market. De volledige non-foodafdeling zou verdwijnen. De 85 personeelsleden vrezen het ergste. "Het is bang afwachten voor iedereen", zegt vakbondsafgevaardigde Tristan Cools, die al 32 jaar in de vestiging werkt.

Voor de tweede keer in enkele jaren hangen er donkere wolken boven de Carrefour in Sint-Kruis. In 2010 kon een volledige sluiting pas op het nippertje vermeden worden. De jaren nadien was er hoop op beterschap door een grondige renovatie van de winkel. Gisteren kreeg het personeel evenwel een zware slag te verwerken. Door hervormingen wordt de huidige Hypermarkt, als de plannen doorgaan, omgevormd tot een Carrefour Market. "Een beslissing die hard is aangekomen bij het personeel", zegt Tristan Cools. Ook voor hem zou de omvorming slecht nieuws betekenen. Net als een dertigtal collega's werkt hij in de non-foodafdeling. Gisteravond staken de werknemers de koppen bij elkaar om een standpunt in te nemen. Tot acties werd niet meer overgegaan. De komende dagen zal de vakbond de gesprekken met het personeel verderzetten. De winkel blijft voorlopig wel open.





Gelaten

De meeste van de 85 personeelsleden wensten liever niet te reageren op de beslissing. Onlogisch is dat niet. "De sfeer op de werkvloer is momenteel gelaten. Iedereen leeft in onzekerheid. Wat zal die omvorming naar een gewone Carrefour Market precies inhouden? Wil de directie een Market met evenveel personeelsleden? In alle eerlijkheid: ik kan me niet voorstellen dat deze beslissing zonder gevolgen blijft voor een deel van de werknemers", stelt Tristan Cools. Helemaal onverwacht komt het verdwijnen van de non-food niet. De jongste jaren ging de verkoop - vooral in de boeken en multimedia - sterk achteruit door de online-concurrentie. "Dat is niet alleen bij Carrefour het geval. Maar op dat vlak hinkt de keten wel sterk achterop en is er te laat op de kar gesprongen. Definitief is de hervorming nog niet. Het gaat om een intentieverklaring. Het kan tot juni duren voor we absolute zekerheid hebben", aldus Cools.





B-Park

Voor vele klanten komt het nieuws als een verrassing. "Ik zou het heel erg jammer vinden", zegt Martine Vandenbon. "In Sint-Kruis kan je rustig winkelen én vind je toch alles. We zijn al jaren vaste klant. In vergelijking met die in B-Park (waar de grootste Hypermarkt van Vlaanderen is gevestigd, red.) is deze winkel veel gezelliger." Eenzelfde verhaal bij Jeannine Hillewaert (76) en Roland De Volder (82). Het koppel uit Zeebrugge komt om de twee weken naar Sint-Kruis om hun boodschappen te doen. "We maken daar een uitstap van. Voor het winkelen drinken we een koffie in Lunch Garden. Voor ons is het wel het belangrijkste dat de foodafdeling blijft."