Onze weekendtips voor het noorden van West-Vlaanderen Redactie

07 maart 2019

16u18 0

BRUGGE

Snooker voor mensen met een beperking

Omdat het niet altijd voetbal of wielrennen moet zijn, kan je in Brugge dit weekend naar een internationaal snookertoernooi in club The Trickshot langs de Gouden Boomstraat. De toegang is volledig gratis. Het is pas voor de eerste keer dat dit internationaal toernooi buiten Groot-Brittannië georganiseerd wordt. Trekker is de Brugse speler Kurt Deklerck, die al ontelbaar veel medailles op toptornooien behaalde. Je ziet er allemaal deelnemers met een beperking die snooker spelen. Dat gaat van mensen in een rolstoel, zoals Kurt Deklerck tot slechtzienden. In 2018 won Deklerck de eerste editie van de Belgian Open in zijn klasse bij de rolstoelgebruikers. Uitkijken is het uiteraard ook naar de buitenlandse deelnemers. De wedstrijden starten al in de voormiddag.

BRUGGE

Wandelen langs de Brugse Vesten

Hou je van wandelen én ben je benieuwd naar de mooiste plekjes van Brugge? Dan is de Brugsche Globetrotterstocht – de 33ste editie al – een aanrader. De wandeling mag zeker ook een ‘Brugse Vestentocht’ genoemd worden. Alle afstanden star-ten met een mooi stuk Vesten langs het Minnewaterpark, de Katelijnebrug, de watertoren, de Gentpoort of de Kruispoort. De 6 km haakt af ter hoogte van de geniale Conzettbrug, maar geniet nu van schilderachtige binnenwateren zoals de Coupure, de Sint-Annarei en de Potterierei. Na hun bevoorrading keren ze langs het Visartpark, de Smedenvesten en de Smedenpoort terug naar het startlokaal. De afstand is weliswaar iets meer dan 6 km, maar daar zal niemand over klagen. De langere afstanden trekken op verkenning naar deelgemeente Sint-Kruis. Je bezoekt onder meer Kasteel De Spycker, Kasteel Rooigem en de vroegere Abdij van Male. Wie al eens deelnam, haalt dit jaar zeker de neus niet op, want de parcoursen zijn volledig nieuw. Afspraak vanaf 8 uur in het Sint-Lodewijkscollege. Info: www.brugsche-globetrotters.be.

DE PANNE

Premièreweekend Ketnet-musical Troep

De ideale afsluiter van de krokusvakantie, als u het ons vraagt. De nieuwe Ketnet-musical Troep in het Plopsatheater in De Panne is een spetterend zang- en dansspektakel met onder meer Michiel De Meyer en Maureen Vanherberghen in de hoofdrollen. De straffe nieuwe jongerencast doet de rest. Het verhaal: Op een pleintje tussen appartementsgebouwen, ligt er troep. En niet zo’n klein beetje ook. Wat ooit een plein was waar jongeren konden skaten of voetballen of gewoon chillen, is nu een stort geworden. Dimitri, de stadsarbeider die verantwoordelijk is voor dit pleintje, heeft zijn opruimacties gestaakt. Iedereen blijft maar vuilnis op het pleintje dumpen. Tot een paar kids het grondig beu zijn en samen in actie komen. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag, twee op zondag. Reserveren kan op de website van Studio 100. Er zijn nog kaarten. De musical komt in april ook naar Kursaal Oostende.

OOSTENDE

Stoet van Oostende

Aalst mag dan voorbij zijn, ook aan de kust valt er wat te zien tijdens de carnavalsstoet. Oostende wint steeds meer aan belang en heeft er de jongste jaren een uiterst interessante en leuke carnavalsstoet van gemaakt. Toerisme Oostende schenkt er dan ook veel belang aan. Zaterdag is de dag van het Kindercarnaval met een kinderstoet, de verbranding van mini-Tjannie Carbon en een mini-kloeffeworp, georganiseerd samen met de Orde van de Kloeffe. De centrale locatie is de Groentemarkt. De Grote Carnavalsstoet trekt op zondag vanaf 15 uur door de stad en eindigt op het Wapenplein, waar iedereen verzamelt voor de Kloeffeworp. Aansluitend wordt het slot van het carnavalsweekend ingezet in de carnavalstent op de Groentemarkt met optreden van onder meer Yves Segers. Extra info? www.visitoostende.be.

OUDENBURG

Expo over illustrator Robbedoes

In samenwerking met het August Vermeylenfonds loopt er een nieuwe tentoonstelling in de bibliotheek, deze keer over Eddy Ryssack, bekend van Humo en Robbedoes. Ryssack werd in 1953 aangenomen als illustrator bij weekblad Humo. Daar maakt hij samen met Johan Anthierens ‘Kapitein Matthias’, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks ‘Schipper naast Mathilde’. In 1959 stichtte hij TVA Dupuis, de animatiefilmstudio van de uitgever van onder meer Humo en stripblad Robbedoes. Ryssack is ook regisseur van de eerste filmpjes van ‘De Smurfen’ en werd in 1970 zelfstandig stripauteur. Een van zijn eerste werken is ‘Brammetje Bram’ voor het Nederlandse blad Sjors. Hij maakte strips voor Robbedoes, veelal kortverhalen met scenario’s van onder meer Maurice Rosy, Jacques Devos, Lucien De Gieter en Yvan Delporte. Ryssack was, tot slot, de eerste voorzitter van de Stripgilde en de eerste directeur van het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal. Hij overleed in 2004. Liefhebbers kunnen zeker hun hart ophalen tijdens de tentoonstelling in de bib. De gratis expo kwam tot stand dankzij de privécollectie van Walter Lambrecht, bestuurslid van het Vermeylenfonds. De bibliotheek is open op vrijdag (14 tot 18 uur) en zaterdag (10 tot 12 uur). Verder ook op dinsdag (18 tot 20 uur), woensdag (10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur), donderdag (10 tot 12 uur en 18 tot 20 uur).