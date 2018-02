Onze-Lieve-Vrouwekerk bijna klaar na 18 jaar ALLEEN NOG RESTAURATIE IN BETALEND DEEL MET 'MADONNA' BART HUYSENTRUYT

07 februari 2018

02u37 0 Brugge Na 18 jaar is de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, een van Brugges grote drie, bijna voorbij. Alleen het betalende gedeelte, met blikvanger 'Madonna met Kind' van Michelangelo, moet nog aangepakt worden. Totale kostprijs: om en bij de 12 miljoen euro.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk, die van de dertiende eeuw dateert en 115 meter hoog is, staat samen met het Belfort en de Sint-Salvatorskathedraal bekend als de drie grote monumenten van Brugge. Al in 2000 werd gestart met de vernieuwing van de torenspits. Daarna volgden onder meer de gevels, de daken en sinds 2014 ook het interieur. Nu zijn de noord- en middenbeuk klaar.





Er werden onder meer muurschilderingen van de 15de eeuw blootgelegd. "Ze zijn gelinkt aan pure kerkelijke taferelen of de familie van Gruuthuse, die hier in de buurt natuurlijk een belangrijke rol heeft gespeeld. Denk maar aan de nabijheid van het Gruuthusepaleis", zegt Luc Coulier, voorzitter van de kerkfabriek. "'Madonna met Kind' van Michelangelo, zijn enige beeld buiten Italië, is natuurlijk de blikvanger van deze kerk en ook commercieel het belangrijkste element. Er komen tot 300.000 betalende bezoekers naar hier, het niet-betalende deel lokt zelfs drie keer zoveel kerkgangers. De Onze-Lieve-Vrouwekerk is dus van groot belang voor Brugge en het toerisme", stelt Coulier.





Erediensten

Verder kregen biechtstoelen, het koorgestoelte, de gewelven, vloeren en heiligenbeelden een beurt. Nu volgt enkel nog het deel waar het pronkstuk van de kerk zich bevindt. Tegen midden volgend jaar moet ook die fase afgerond zijn. "Als je de resultaten van de restauratie ziet, is dat prachtig. Het wordt een unieke kerk, waar een evenwicht is gevonden tussen museum en de functie van kerk. Vergeet niet dat hier nog elke middag een dienst plaatsvindt en ook in het weekend zijn er erediensten", zegt Coulier.





Alle werken samen zullen uiteindelijk zo'n 12 miljoen euro gekost hebben. Daarvan betaalde de stad bijna 3 miljoen, het andere deel is Vlaams geld. "Geen overbodige luxe", stipt schepen van Patrimonium Hilde Decleer (CD&V) aan. "De laatste grote restauratie dateerde van het begin van vorige eeuw. Tussenin werd de kerk wel eens geschilderd, maar stof en roet hadden hun werk gedaan. Er waren hier en daar ook barsten en de houten inrichting was aan vervanging toe. Het resultaat mag gezien worden."