Onverbeterlijke dief krijgt 40 maanden cel: zelfs na vrijlating bleef man stelen Siebe De Voogt

04 januari 2019

13u53 0 Brugge Een 35-jarige Marokkaan heeft in de Brugse rechtbank 40 maanden cel gekregen voor een hele reeks diefstallen en inbraken in Brugge en Knokke-Heist. A.D. zat twee maanden in voorhechtenis, maar bleef na z’n vrijlating gewoon verder stelen.

De eerste feiten van A.D. dateren al van 2015. Dat jaar en begin 2016 pleegde de Marokkaan liefst 13 diefstallen in winkels en bij particulieren. Hij maakte daarbij heel wat juwelen en andere spullen buit. Op 3 februari 2017 brak D. onder meer binnen in een studentenkot in Brugge en later dat jaar, op 26 juni, ook in een woning. Hij ging er aan de haal met een televisietoestel, maar werd die dag zelf nog opgepakt. D. zat twee maanden in voorhechtenis en kwam op 25 augustus 2017 voorwaardelijk vrij. Dat weerhield hem er evenwel niet van om in het voorjaar van 2018 opnieuw te beginnen stelen. In totaal ging hij 12 keer aan de haal met sigaretten en alcohol, voornamelijk uit filialen van Colruyt. Drie keer werd de Marokkaan ook betrapt met een breekmes, vouwmes en keukenschaar op zak: allen verboden wapens. De man werd in het verleden al zes keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar kwam voor z’n huidig proces niet opdagen. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot 40 maanden cel en beval z’n onmiddellijke aanhouding.