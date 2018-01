Ontslagen prostituee takelt agente toe 30 januari 2018

Een vrouw van Cubaanse origine riskeert in de Brugse rechtbank bij verstek tien maanden cel voor weerspannigheid tegenover de politie. Imandro B.T. werkte tot 18 oktober 2016 als prostituee in de club L'excentrique langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis bij Brugge. Die dag werd de vrouw ontslagen, waarop de stoppen bij haar doorsloegen. "Ze wilde het pand niet verlaten, waardoor de politie ter plaatse werd geroepen", stelde de procureur. "De beklaagde weigerde elke medewerking en begon om haar heen te slaan toen de inspecteurs haar bij de schouder grepen. Bij het boeien bleef ze zich verzetten en beet ze zelfs in de arm van een agente." Die kreeg bij de overbrenging naar het politiebureau ook een schop tegen haar knie en was uiteindelijk twaalf dagen arbeidsongeschikt. Ze stelde zich gisteren burgerlijke partij en vraagt een schadevergoeding van zo'n 1.000 euro. B.T. werd na de feiten een nacht opgesloten in de cel. Op haar proces kwam ze niet opdagen. Uitspraak op 19 februari. (SDVO)