Ontslagen directeur Conservatorium weer in dienst KAMER VAN BEROEP VERNIETIGT BESLISSING VAN STADSBESTUUR BART HUYSENTRUYT

27 januari 2018

03u22 1 Brugge Gunter Carlier, de man die op de laatste dag van vorig schooljaar ontslagen werd bij het Brugse Conservatorium, mag op 1 februari zijn functie weer opnemen. Dat heeft de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs beslist. Binnen de school wordt geschokt gereageerd. "Ik ben bezorgd om de toekomst", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a).

De samenwerking met de vastbenoemde directeur Gunter Carlier werd op de laatste dag van vorig schooljaar met onmiddellijke ingang stopgezet. De reden? Een vertrouwensbreuk. Onder Carlier zou het Brugse Conservatorium veel leden hebben verloren en was er ook onrust binnen het lerarenkorps. Het Brugse stadsbestuur besloot in te grijpen, probeerde ook te bemiddelen, maar dat draaide uiteindelijk op niks uit. Carlier trok met succes naar de Kamer van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs. De gevolgen kwamen deze week aan het licht. "Vanaf 1 februari zal Gunter Carlier opnieuw de functie van directeur van het stedelijk conservatorium Brugge opnemen", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a). "Mark Lambrecht en Michael Vancraeynest, die de jongste zes maanden die functie hebben waargenomen, nemen vanaf dan hun ambt als leraar terug op. Ik ben bezorgd over de toekomst van het conservatorium."





Twee kampen

De grote uitdaging voor Carlier is om alle leerkrachten opnieuw op één lijn te krijgen en voor zijn beleid te winnen. Voordien was hij al vier jaar directeur. Zijn plannen om voor de optie samenspel de examens af te schaffen, zorgden voor ongenoegen. De manier waarop hij die wijziging in het examenreglement doordrukte, werd niet door alle leerkrachten geapprecieerd. De school werd zo in twee kampen verdeeld: pro of contra de directeur. Het ziekteverzuim onder de leerkrachten nam toe. Vorig schooljaar telde de school nog amper 1.676 leerlingen, terwijl het er in 2014 nog 2.082 waren.





De onrust is in elk geval groot. Een leraar verwoordde het gisteren in een mail aan onze redactie zo: "De hele school is in shock. Sommige mensen zijn radeloos en in paniek. Niet-verwerkte trauma's komen weer in alle hevigheid aan de oppervlakte. Bijna niemand wil de directeur terug. Na de heropleving en de grote ontspanning na het ijzeren regime zal de sfeer er nu een worden van terreur, represailles en wantrouwen. De leerlingen zullen er het slachtoffer van worden."





"Beleid voortzetten"

Carlier zelf laat weten dat hij zeker terugkeert in zijn oude functie. "Ik wens mijn beleid van de voorbije jaren voort te zetten en reken hiervoor uitdrukkelijk op de medewerking van iedereen. Met iedereen bedoel ik niet alleen mijn personeelsleden en leerkrachten, maar ook het Brugs stadsbestuur. Het is natuurlijk een grote uitdaging om alle actoren op één lijn te krijgen, dat kan pas als iedereen hieraan meewerkt en zich positief opstelt", klinkt het.