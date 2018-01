Onthaalgebouw Syntra West klaar in voorjaar 2019 20 januari 2018

02u46 0

Op de site van Ter Groene Poorte langs de Spoorwegstraat in Brugge is opleidingscentrum Syntra West gestart met de bouw van een onthaalgebouw. De voorbereidingen begonnen al in september van vorig jaar, maar nu wordt er ook effectief gebouwd. De grondwerken voor een tweede, nieuwe bedrijfsgebouw verderop in de Spoorwegstraat zijn ook al opgestart. Het huidige pand van Syntra West dateert al van de jaren zestig van vorige eeuw. Het zal na de nieuwbouwwerken opgefrist worden. De nieuwbouw wordt een soort schakelvolume waarbij alle verdiepingen tussen twee gebouwen met elkaar verbonden worden. In totaal investeert Syntra West 3,5 miljoen euro. Het onthaalgebouw moet klaar zijn tegen het voorjaar van 2019. (BHT)