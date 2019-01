Ongezien: Brugse kerkfabriek wil 5 kerken verkopen... om één nieuwe te bouwen Locatie is al bekend: op een onbebouwd terrein in de Abdijbekestraat Bart Huysentruyt

14 januari 2019

15u00 0 Brugge De Brugse Emmaüsparochie, actief in Sint-Michiels en Sint-Andries, wil vijf kerken verkopen om een nieuwe te kunnen zetten in de Abdijbekestraat. Het plan is ongezien: het is al van de jaren tachtig geleden dat er nog eens een totaal nieuwe kerk werd gebouwd in Vlaanderen. “De gemeenschap reageert enthousiast”, zegt priester Filip Vanbesien.

“Het is net in een crisisperiode dat je moet investeren.” Pastoor Filip Vanbesien kwam pas anderhalf jaar geleden de Emmaüsparochie versterken. Hij blijft binnen een paar maanden als enige pastoor over voor een gebied van 33.000 inwoners met 5 kerken. “Het aantal kerkgangers loopt sterk terug in Vlaanderen. In onze parochie valt dat mee: we hebben zo'n vaste kern van 600 mensen die wekelijks naar de kerk komen. Er vinden 150 uitvaarten plaats, dit jaar begeleiden we 160 communicanten en 175 vormelingen. Maar we moeten de vlucht vooruit nemen. Als we nu niet ingrijpen, dan bloedt onze gemeenschap dood.”

En dus broedt de Emmaüsparochie al een jaar lang op plannen om de vier kerken van het Bisdom en één beschermde kerk van de stad te verkopen. Het gaat concreet om de kerken van Sint-Baafs, Sint-Michiel, Sint-Godelieve en Sint-Willibrord. De beschermde kerk is die van Sint-Andries: pal in het midden van het kerkhof. “We gaan de komende tijd op zoek naar potentiële kopers. Er moet nog een waardebepaling komen van de gebouwen. Het Bisdom heeft ons laten weten dat ze de plannen steunt, zolang er een goede oplossing wordt gevonden voor die kerkgebouwen.”

De stads Brugge is eigenaar van de kerk in Sint-Andries: “Ik vind het alvast zeer positief dat men zelf met een plan komt. Wat de stad Brugge zal doen met de Sint-Anna-en-Sint-Andrieskerk? Dat moet nog onderzocht worden, maar volgens mij zijn er onder meer mogelijkheden in de culturele sfeer”, zegt schepen van Erediensten Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De Sint-Godelievekerk en de kerk van Sint-Willibrord bevinden zich pal naast een school en dus kijkt het kerkbestuur uit naar een mogelijke schoolinvulling. De kerken van Sint-Baafs en Sint-Michiel zouden voor projecten in aanmerking komen. “Met de verkoop van die vier kerken willen we een nieuwe kerk bouwen”, zegt Vanbesien. Het is van de jaren tachtig van vorige eeuw geleden dat zoiets nog gebeurde in Vlaanderen. Toen werd de Sint-Godelievekerk in Roeselare gebouwd. Vorig jaar besliste de gemeente Etterbeek om een oude kerk af te breken en een nieuwe te zetten. Kostprijs: 1,3 miljoen euro. “Het zijn de weinige referenties die bestaan”, zegt de priester. “Maar we voelen dat deze beslissing gedragen wordt door de gemeenschap. Tijdens de homilie hebben de parochianen van de vijf kerken zondag het nieuws vernomen.”

De nieuwe kerk moet een energieneutraal gebouw worden met zonnepanelen op het dak, de nieuwste verwarmingstechnieken en modulair ingericht. “Dat wil zeggen dat je van de kerk een kleine zaal kan maken, of net de volledige ruimte kan benutten”, zegt Filip Vanbesien. “Die nieuwe kerk kan bovendien voor een nieuwe dynamiek zorgen. Ik geloof sterk dat nieuwe parochianen zich aangesproken gaan voelen. En voor de huidige parochianen verandert er niet zoveel. De locatie ligt pal in het midden van waar nu de vijf kerken zich bevinden.”

Dat is dan de Abdijbekestraat, waar naast de school Ravelijn nog een perceel ligt van het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis van Brugge. Op ruim 6.000 vierkante meter zou een kerk komen met lokalen om te vergaderen. De eigenaars zien de toekomstplannen alvast zitten. “En daar kunnen we parking genoeg creëren, want dat is nu een groot probleem bij al die andere kerken. Het is een ambitieus plan, maar ik hoop dat we binnen vijf jaar de eerste mis op de nieuwe locatie kunnen houden.”