Ongevallen op Expresweg 26 januari 2018

Op de N31 Expresweg richting Zeebrugge zijn gisteren tussen de Legeweg en de Bevrijdingslaan in Brugge even voor 9 uur twee ongevallen gebeurd. Net voorbij de tunnel kwam het tot een kop-staartaanrijding met drie wagens. Daarvoor gebeurde nog een ongeval. Niemand raakte gewond, maar er was telkens flink wat verkeershinder. (MMB)